مسؤول أفغاني: اتفاق طالبان والقوات الأفغانية على خفض العنف في أفغانستان

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أفغاني اعلانه ان "حركة ​طالبان​ و​القوات​ الأفغانية اتفقا على خفض ​العنف​ في ​أفغانستان​ لسبعة أيام اعتبارا من منتصف الليل​​​​​​​".

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