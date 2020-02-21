ظريف: الانتخابات هي افضل السبل لتعزيز قوة البلاد

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان المشاركة في الانتخابات هي افضل السبل لتعزيز قوة البلاد مؤكدا انها تجعلنا اكثر قوة وصلابة في الساحة الدولية.
وخلال الادلاء بصوته في حسينية جماران بطهران في الدقائق الأولی من بدء الإقتراع في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة، اشار ظريف الى ان "الشعب هو الداعم الاصلي للثورة الاسلامية وباعتباري رئيس الدبلوماسية فالشعب هو الداعم الرئيس لنا".
وأكد ان "الشعب لن يسمح لشخص ما في واشنطن ان يتخذ القرار بشأنهم الشخص الذي يده ملطخة بدماء عظماء امثال الفريق قاسم سليماني"، موضحا بأن "الشعب اثبت في استفتاء شعبي خلال مراسم تشيع قاسم سليماني انه يقف بقوة في وجه الارهاب الدولي والاستكبار".
وشدد على ان الانتخابات هي افضل السبل لتعزيز قوة البلاد وهي لطالما كانت هكذا وتجعلنا اكثر قوة وصلابة في الساحة الدولية.
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