ظريف: الانتخابات هي افضل السبل لتعزيز قوة البلاد

اكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ان المشاركة في ​الانتخابات​ هي افضل السبل لتعزيز قوة البلاد مؤكدا انها تجعلنا اكثر قوة وصلابة في الساحة الدولية.

وخلال الادلاء بصوته في حسينية جماران ب​طهران​ في الدقائق الأولی من بدء الإقتراع في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء ​القيادة​ في دورتها الخامسة، اشار ظريف الى ان "الشعب هو الداعم الاصلي للثورة الاسلامية وباعتباري رئيس الدبلوماسية فالشعب هو الداعم الرئيس لنا".

وأكد ان "الشعب لن يسمح لشخص ما في ​واشنطن​ ان يتخذ القرار بشأنهم الشخص الذي يده ملطخة بدماء عظماء امثال الفريق ​قاسم سليماني​"، موضحا بأن "الشعب اثبت في استفتاء شعبي خلال مراسم تشيع قاسم سليماني انه يقف بقوة في وجه ​الارهاب​ الدولي والاستكبار".

وشدد على ان الانتخابات هي افضل السبل لتعزيز قوة البلاد وهي لطالما كانت هكذا وتجعلنا اكثر قوة وصلابة في الساحة الدولية.