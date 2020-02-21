التجارة الصينية:صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلبا بفعل انتشار "كورونا"

رأت وزارة التجارة ​الصين​ية ان "صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلبا بفعل انتشار فيروس "كورونا"، الذي أحدث اضطرابا شديدا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم".

ولفتت إلى ان الصين تتوقع استئناف الشركات الأجنبية في معظم المناطق للإنتاج بحلول نهاية شهر شباط الجاري، لكنهم أضافوا أنه سيكون هناك تأثير أكثر وضوحا على الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في آذار المقبل.

وتوقعت "​أكسفورد​ إيكونوميكس" تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بواقع 400 مليار ​دولار​ هذا العام، في حال انتشر الفيروس بشكل أوسع في آسيا. وإذا أصبح الفيروس وباء وانتشر في جميع أنحاء العالم ، فتوقعت المؤسسة أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي العالمي بواقع 1.1 تريليون دولار.