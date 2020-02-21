استقالة رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار

قدّم رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار استقالته إلى ​رئيس الجمهورية​ مايكل هيغنز الذي كلّفه ​تصريف الأعمال​ ريثما تفضي المفاوضات الشاقّة بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد إلى اتفاق بعدما انبثق من ​الانتخابات التشريعية​ برلمان مشتّت القوى.

وأعلنت الحكومة في بيان أنّ فارادكار "قدّم هذا المساء للرئيس استقالته من منصبه"، مبينة أنه "وفقاً للدستور، سيستمر رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في أداء واجباتهم حتى يتمّ تعيين خلفائهم".

وبعدما سمّى كلّ من الأحزاب الثلاثة الرئيسية مرشّحه ل​رئاسة الحكومة​ لم يحز أيّ من هؤلاء المرشّحين على الأغلبية اللازمة في ​مجلس النواب​ فأرجئ التصويت إلى الخامس من آذار المقبل.