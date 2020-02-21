قدّم رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار استقالته إلى رئيس الجمهورية مايكل هيغنز الذي كلّفه تصريف الأعمال ريثما تفضي المفاوضات الشاقّة بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد إلى اتفاق بعدما انبثق من الانتخابات التشريعية برلمان مشتّت القوى.
وأعلنت الحكومة في بيان أنّ فارادكار "قدّم هذا المساء للرئيس استقالته من منصبه"، مبينة أنه "وفقاً للدستور، سيستمر رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في أداء واجباتهم حتى يتمّ تعيين خلفائهم".
وبعدما سمّى كلّ من الأحزاب الثلاثة الرئيسية مرشّحه لرئاسة الحكومة لم يحز أيّ من هؤلاء المرشّحين على الأغلبية اللازمة في مجلس النواب فأرجئ التصويت إلى الخامس من آذار المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.