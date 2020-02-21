وزير الصحة الايراني: الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد هي 5 فقط

اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني ​سعيد نمكي​ بان الاصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد هي 5 فقط.

وقال نمكي خلال تصريحه الصحفي، ان الاصابات تشمل شخصين توفيا واثنين اخرين راقدين في المستشفى في قم حاليا وشخص اخر وهو طبيب ذهب من اراك الى قم.

واوضح ان "هنالك 24 حالة مشتبه بها بالاصابة بفيروس كورونا هم الان راقدون في المستشفى، وستتضح النتيجة ويتم ​الاعلان​ عنها بعد الحصول على الفحوص المختبرية اللازمة". وتابع ان ​وزارة الصحة​ تتوقع عدم اصابة غالبية هؤلاء بالفيروس.