أوغلو: دماء الجنديين التركيين اللذين قتلا في إدلب لن تذهب سدى

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو ، أن دماء الجنديين التركيين اللذين قتلا في غارة جوية بمحافظة إدلب بسوريا "لن تذهب سدى".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار أوغلو إلى أنه "وكما أعلنت وزارة دفاعنا، لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى لغاية اليوم، ولن نتركها في المستقبل".
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين إثر غارة جوية في إدلب، الواقعة شمال غربي سوريا.
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