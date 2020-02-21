أوغلو: دماء الجنديين التركيين اللذين قتلا في إدلب لن تذهب سدى

أعلن وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ ، أن دماء الجنديين التركيين اللذين قتلا في غارة جوية ب​محافظة إدلب​ ب​سوريا​ "لن تذهب سدى".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار أوغلو إلى أنه "وكما أعلنت وزارة دفاعنا، لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى لغاية اليوم، ولن نتركها في ​المستقبل​".

وكانت ​وزارة الدفاع التركية​ أعلنت في بيان مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين إثر غارة جوية في إدلب، الواقعة شمال غربي سوريا.