شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: صناعة البرلمان تناقش مشاكل أصحاب ورش الروبيكى.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوفير الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء لرفع معاناة أصحاب ورش مدينة الروبيكي لتشغيل الهناجر، وحل مشكلات انقطاع المياه، وعدم الغلو في احتساب فواتير المياه والكهرباء، وتوفير عدد من أتوبيسات النقل لتسهيل حركة العمال، وضرورة أن تكون هناك مستشفى للإسعافات الأولية بالمنطقة، منتقدا غياب التخطيط من قبل غرفة دباغة الجلود، الذي كان من المفترض تنفيذه لنقل وتوطين صناعة جديدة في المدينة.

وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، وسيناقش في لجنة الصناعة يوم الإثنين المقبل، وذلك في حضور التنفيذيين، للوقوف على الأسباب الحقيقية والجهود المبذولة في هذا الصدد، وخطة الحكومة للقضاء على المشاكل والعراقيل في هذا الصدد لتنمية النصاعة والاهتمام بها، وذلك في إطار خطة وجهود الدولة الاهتمام بقطاع الصناعة بشكل عام، وتنمية الصادرات، وتوفير فرص العمل في واحد من أبرز القطاعات، لجذب مزيد من المستثمرين من مختلف دول العالم.

وأضاف المهندس عبد الرحمن الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن هناك عددًا من المطالب سيتم رفعها إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لحل كل المعوقات التي تواجه المدابغ ومن أهمها، سرعة إصدار التراخيص للمدابغ بعد إعلان الحكومة تعطلها لأنها غير متوافقة بيئيًا، موضحًا أن المدابغ لم تقم بإنشاء المنطقة لكى تضع لها شروط بيئية ولابد من التوصل لحلول سريعة لتيسير العمل بها، وأن هناك خططًا واضحة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة المدابغ تحتوى على نسبة كبيرة من هذه المشروعات إلى جانب الكبيرة منها، وضرورة تذليل العقبات أمام هذه الصناعة لتكون قادرة على التصدير للخارج ومنافسة الدول الأخرى.