منى تطلب الخلع: " شفت جوزي بيخوني في بيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

أقامت منى دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها الخلع مبررة طلبها زوجي يخونني وحرم الأولاد من التعليم.

قالت منى .ع 40 سنة ربة منزل تزوجت منذ 12 سنة من محمد .م 45 سنة تاجر وربنا رزقنا بولدين عمرهم 11_ 8 سنوات المشكلة أن زوجي علاقاته النسائية متعددة وبينفق عليهم ماله ولم يحترم كرامتي ولا يراعي مشاعري وعند معاتبته يرد علي:"إذا كان عجبك".

تابعت الزوجة: في يوم شاهدت زوجي يخونني في بيتي وحدثت بيننا مشاجرة انتهت بتركي المنزل وطلبت منه الطلاق فرفض فأقمت دعوى خلع ضده وعند دخول الأولاد المدرسة فوجئت أن أسمائهم غير موجودة بالمدرسة وعندما سألت علمت أن والدهم سحب ملفاتهم من المدرسة.

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أضافت منى : ذهبت إلى زوجي وطلبت منه ملفات الأولاد لتقديمها إلى المدرسة ساومني على أن أتنازل عن دعوى الخلع والعودة إلى المنزل بدون نقاش وقال أولادي يتعلموا وهم في بيتي فرفضت وحاولت كثيرا تقديم للأولاد في أي مدرسة ولكن كل المحاولات فشلت لأن الولاية التعليمية لوالدهم

استكملت الزوجة: مرت شهور وزوجي مازال يعاند في حرمان الأولاد من التعليم كنوع من الضغط عليا حيث أنه يريد خيانتي وأن أكون راضية مقابل أنه ينفق علينا فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى الحصول على الولاية التعليمية لأولادي تحمل رقم 517 لسنة 2019

ودعوى الخلع التي تحمل رقم 2590 لسنة 2019 مازالت مستمرة .