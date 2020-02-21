فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الـ11 في إيران

فتحت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الـ11 في إيران، حيث يحق لـ 57918 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.
وتجري الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع ويشرف عليها أكثر من مليون مراقب.
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