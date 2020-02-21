مرتضى: البدء بحفر اول بئر نفطي في لبنان اعتباراً من الخميس المقبل

اشار وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ الى انه إضافة الى اقرار مشروع قانون القرض الكويتي للاسكان، جرى بحث في موضوع حفر البئر الاولى لاستخراج ​النفط​ من البحر(البلوك 4)، وتبين ان بدء العمل يحتاج الى ترخيص من ​وزارة البيئة​ لتحديد معايير بيئية لمنع ​التلوث​، وهذا الترخيص يستغرق إعداده بين شهر و90 يوماً، ولكن بما ان ​سفينة​ الحفر جاهزة فلا يمكن تأخيرها لأنها اذا غادرت ​لبنان​ قد لا تعود قبل سنة، لذلك ومنعاً للتأخير وهدر الوقت اخذ ​مجلس الوزراء​ على عاتقه البدء بالحفر اعتباراً من الخميس المقبل على الارجح، ويجري العمل في الوقت ذاته على انجاز الترخيص بالسرعة الممكنة.

وردا على سؤال، وصف مرتضى لـ"اللواء" جو الجلسة بأنه جدي جداً وتقني، ولا مجال للخوض في السجالات السياسية والخلافات، فكلنا خبراء وتقنيين ونقوم بواجبنا بطريقة علمية، لذلك قد تحصل نقاشات طبيعية لأي موضوع، لكن في جو نقاش طبيعي وغير متوتر.