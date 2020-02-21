التحالف العربي:اعتراض صواريخ باليستية عدة أطلقها الحوثيون باتجاه مدن سعودية

نقلت وكالة الأنباء ​السعودية​ عن ​التحالف العربي​ في ​اليمن​ أن السعودية اعترضت ودمرت صباح اليوم ​صواريخ​ باليستية عدة أطلقها ​الحوثيون​ باتجاه مدن سعودية. وأوضح ان "​الصواريخ​ أطلقت من العاصمة اليمنية ​صنعاء​ لاستهداف المدن والمدنيين". إضغط للمزيد

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