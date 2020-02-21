حكومة بريطانيا تأسف للاعتداء على إمام المركز الإسلامي بلندن

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ عن أسفه بسبب الاعتداء الذي جرى في وقت سابق على إمام المركز الإسلامي في العاصمة لندن، والذي أسفر عن إصابته بجرح في الكتف.

ورأى ان "الأمر سيء للغاية أن يقع مثل هذا الاعتداء خاصة في مكان عبادة، أعرب عن شعوري بالأسف لما وقع للضحية ولكل من تأثروا بهذا الاعتداء".

من ناحيته، لفت عمدة لندن ​صديق خان​ إلى انه يشعر بالقلق بسبب هذا الحادث، مضيفا "كل سكان لندن يجب أن يشعروا بالأمان في مكان عبادتهم وأريد هنا أن أعيد التأكيد للجاليات في لندن أن أعمال ​العنف​ في مدينتنا لن يتم السكوت عليها".