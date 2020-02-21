قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف الهجوم على إدلب

طالب قادة ​الاتحاد الأوروبي​ خلال قمة في ​بروكسل​ بوقف الهجوم العسكري الذي يشنه ​النظام السوري​ وحلفاؤه في ​محافظة إدلب​ في شمال غرب ​سوريا​.

وقال القادة في بيان مشترك إن "الهجوم العسكري الجديد من قبل النظام السوري وحلفائه في إدلب، والذي تسبب بمعاناة بشرية هائلة، غير مقبول". وأضافوا أن "الاتحاد الأوروبي يدعو كل الفاعلين إلى وقف القتال فوراً ويطالب بإلحاح جميع أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وبدون عوائق إلى جميع المحتاجين إليها".

كما طالب قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم "بوقف دائم ل​إطلاق النار​" وبتوفير "ضمانات لحماية المدنيين".

وختموا بيانهم بدعوة ​المحكمة الجنائية الدولية​ إلى النظر في الوضع في سوريا حتى "تتم محاسبة" منتهكي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.