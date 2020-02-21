خسارة لبلومبرغ وهزيمة لـ"الوسطيين" بمناظرة الديمقراطيين في نيفادا

خسر المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة مايك بلومبرغ في نيفادا أول مناظرة يخوضها بعد تعرضه للكمات من كل منافسيه، لكن الخاسر الأكبر كان التيار الوسطي في الحزب بعد أداء متواضع ل​جو بايدن​، وبيت بوتيجيدج، وإيمي كلوبشار أمام الاشتراكي ​بيرني ساندرز​، والتقدمية ​إليزابيث وارن​ التي عادت إلى الواجهة بعد تراجع كبير.

شهدت مدينة نيفادا مناظرة بين عدد من المتنافسين ضمن الحزب الديمقراطي، لنيل ترشيحه من أجل خوض ​الانتخابات​ الرئاسيّة المزمع إجراؤها في تشرين الثاني المقبل، وجمعت المناظرة، التي وصفتها شبكة "CNN" الإخبارية بأنها تحولت إلى "حلبة مصارعة"، جو بايدن، ومايك بلومبرغ، وبيرني ساندرر، وإليزابيت وارن، وبيت بوتيجيدج، وايمي كلوبشار.

وبدت "مناظرة نيفادا"، أشبه بـ "حلبة مصارعة اتفق فيها الجميع على توجيه اللكمات للاعب واحد"، هو الملياردير ​مايكل بلومبرغ​، المرشح الرئاسي الذي يتعرض لانتقادات لامتلاكه ثروة كبيرة وقد دُعي بإلحاح إلى تفسير فترات محرجة من ماضيه، وواجه صعوبات في الردّ على وابل من الهجمات العنيفة أثناء المناظرة الحامية.

فمع منافسين يقومون بكل ما يمكن للبقاء في ​السباق الرئاسي​، شهدت المناظرة التي شارك فيها 6 مرشحين، وهي الأولى التي يخوضها بلومبرغ، حدة نادرة في ​لاس فيغاس​ بولاية نيفادا، حيث سيُجرى التصويت الثالث غداً في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

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ورغم أدائه المعقول، أجمعت وسائل الاعلام على اعتبار بلومبرغ الخاسر الأكبر، خصوصا انه تلقى الانتقادات من الجميع من دون استثناء. ومن شأن هذا جعل بلومبرغ أكثر استقطاباً خصوصا مع التراجع الكبير لبايدن.

واعتبرت شبكة "CNN" التي تظهر حتى الآن ميولاً مؤيدة لبايدن ومناهضة لكل من ساندرز وبلومبرغ، ان المناظرة الأولى لرئيس بلدية نيويورك السابق "كانت كارثية"، واصفة ما جرى بأنه "حلبة مصارعة اتفق فيها الجميع على توجيه اللكمات للاعب واحد". ورأت "CNN" أن وارن كانت أكبر فائزة يليها ساندرز ثم يتساوى بايدن وبوتيجيدج في الأداء.

أما شبكة "فوكس"، فرأت ان التيار الوسطي كان الخاسر الأكبر في المناظرة، بعد أداء ضعيف لبايدن وبوتيجيدج وكلوبشار.