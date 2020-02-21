زاخاروفا: دعم تركيا لهجمات المسلحين يهدد بتصعيد النزاع بسوريا

رأت المتحدثة الرسمية باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن دعم ​تركيا​ لهجمات المسلحين يهدد بالمزيد من تصعيد النزاع في ​سوريا​. وردا على سؤال بشأن دعم الجانب التركي للمسلحين في سوريا، قالت: "اليوم أبلغ المركز الروسي للمصالحة بين الجهات المتحاربة في سوريا عن عدة هجمات واسعة النطاق نفذها الإرهابيون باستخدام كمية كبيرة من المركبات المدرعة على ​الجيش​ السوري في منطقة التصعيد في إدلب".

وأوضحت انه "في الوقت نفسه كانت الهجمات مدعومة بنيران مدفعية الجيش التركي والتي سمحت للإرهابيين باختراق دفاعات الجيش السورى".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "من أجل منع المسلحين من التحرك لعمق ​الأراضي السورية​ وبناءً على طلب ​القيادة​ السورية وجهت ​القوات​ الجوية الفضائية الروسية ضربة للإرهابيين، مما سمح للقوات السورية بصد جميع الهجمات بنجاح".

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