مسؤول أميركي: نتوقع ان تفي الصين بالتزاماتها بشراء المزيد من السلع الأميركية

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في ​وزارة الخزانة الأميركية​، قوله ان "​الحكومة الأميركية​ تتوقع أن تفي ​الصين​ بالتزاماتها بشراء المزيد من السلع الأميركية بموجب اتفاق تجاري وقعه أكبر اقتصادين في ​العالم​ في كانون الثاني، على الرغم من تفشى ​فيروس كورونا​ السريع الانتشار.

ورأى انه "ما زال من السابق لأوانه وضع توقعات دقيقة لتأثير الفيروس على ​الاقتصاد​ العالمي، لكن التصور الأساسى يتوقع تأثيرا سيشهد تراجع نمو الصين في الربع الأول ثم تعافيه.".

ردا على سؤال عما إذا كانت التفشي سيتطلب إجراء تغييرات على اتفاق المرحلة واحد التجاري مع الصين، قال:" في هذه المرحلة، لا نتوقع تغييرات على تنفيذ المرحلة 1... ما زلنا نتوقع منهم أن يفوا بتعهداتهم، لكن على مدار فترة من الوقت".