ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين إلى 2236 حالة

أعلنت السلطات ​الصين​ية، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت انه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 شخصا من ​المستشفيات​، وتوفي 118 (115 منهم في مقاطعة هوبى)".

وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت، أمس أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74.5 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.