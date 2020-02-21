خامنئي أدلى بصوته في الانتخابات البرلمانية الإيرانية: التصويت واجب ديني​​​​​​​

أدلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ​علي خامنئي​ بصوته في ​الانتخابات​ البرلمانية الإيرانية، ودعا الإيرانيين للتصويت مبكرًا. واعتبر في تصريح له بعد الادلاء بصوته أنّ التصويت واجب ديني.

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