شكرا لقرائتكم خبر عن ملف تطوير العشوائيات على مائدة "إسكان البرلمان".. الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن تطوير العشوائيات في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفتح ملف مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة:

طلب إحاطة بشأن تطوير العشوائيات بمنطقة السكاكيني الجديد حي الشرابية القاهرة.

عدم استكمال صندوق تطوير العشوائيات ــ حي دار السلام ــ القاهرة.

التأخر في تسكين أهالي عشش المهاجرين والعصارة بمساكن أهالينا والمحروسة، القاهرة.

عدم البدء في إنشاء مدينة أطفيح الجديدة ـ الجيزة.

السماح بتعلية دور واحد في التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر أسوة بالمناطق المجاورة.

تطوير منطقة بولاق الدكرور من صندوق تطوير العشوائيات ومدى تعاون محافظة الجيزة في تذليل العقبات.

عدم تنفيذ توصيات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة الانتهاء من طريق يربط مدينة الفيوم بالفيوم الجديدة.

عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى مركز طامية – الفيوم.

توصيل الصرف الصحي لمنطقة أرض الشريف والجبلاية ومصطفى محمود مركز طامية – الفيوم.

توقف أعمال التطهير والتكريك ببحيرة قارون ــ الفيوم.

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توقف أعمال الصرف الصحي ببعض المناطق بمركز طامية ــ الفيوم.

عدم توصيل المرافق بقرية المحمودية الجديدة، إطسا، الفيوم.

عدم استكمال المرحلة الثانية لمشروع صرف صحي تطــون، الفيوم.

تعثر مشروع البيت الريفي بقرية بقلمشاه مركز إطسا، الفيوم.

سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بترسية وطرح محطة مياه الشرب بقرية دير البرشـا، مركز ملوي، المنيــا.

معاناة أهالي الوحدة المحلية ببرطباط، مركز مغاغة، محافظة المنيا، من النقص الشديد في مياه الشرب.

معاناة أهالي قريتي جزيرة شارونة، وقرارة، وتوابعهما، بالوحدة المحلية بشارونة، مركز مغاغة، محافظة المنيــا، من نقص مياه الشرب.

نقص مياه الشرب بقرية أبا البلد وقفادة وتوابعها، التابعين لمركز مغاغة، محافظة المنيا.

عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية نواي، مركز ملوي، محافظة المنيا.

وضع خريطة لمشروعات الصرف الصحي بقرى دير مواس، محافظة المنيا.

عدم توصيل مياه الشرب لعزبة شرموخ، مجلس قروي قلوصنا، مركز سمالوط، المنيا.

عدم إنشاء بئر مياه بعزبة أبو أدم وعزبة الفداء، مجلس قروي أسطال، مركز سمالوط، المنيا.

إعادة تشغيل مرشح أبو عزيز، مجلس قروي أبو عزيز، مركز مطـاي، المنيــا.