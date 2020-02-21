شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تفتح ملف غرامات الأرز وتطالب الرى بخطة عاجلة لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الزراعة والري خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب هشام الحصري، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن المنظومة الزراعية، وقضايا الفلاح، بالإضافة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالإضافة لفتح ملف غرامات الأرز، وآلية لمنع فتح المشكلة مرة أخرى في المستقبل.

حيث تناقش اللجنة:

إقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي".

استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".

مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالكريم زكريا، بشأن تدهور مزرعة الثروة الحيوانية بمنطقة الحمام - مركز أبنوب - محافظة أسيوط.

Advertisements

طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن عدم إدراج مستبحر مياه بقرية طما الأعمدة -مركز سمالوط - محافظة المنيا ضمن دفتر 2 خدمات أو الحيازة الزراعية.

طلب بشأن سوء إدارة شركة مصر أسوان للأسماك وما ترتب عليه في تحمل الدولة خسائر فادحة.

طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، ومجدى ملك، وجواهر الشربيني، ورائف تمراز، ومحمود هيبه، وعبدالحميد دمرداش، وإلهامي عجينة، وعبدالفتاح سراج، ومحمد سليم عسكر، بشأن التعرف على سياسة الدولة تجاه زراعة وتسويق محصول الأرز خلال الموسم القادم ومشكلة تحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز في بعض محافظات الجمهورية والحلول المقترحة لها.

طلب بشأن ربط خطى مياه المقدي القادم من منطقة مطار العريش وخط المياه القادم من وادي التكنولوجيا بقرية الجفجافة.

طلب حول المطالبة بردم رشاح أبو عوض بمنطقة كفر المنفى الهرم محافظة الجيزة نظراً لدخول الرشاح ضمن الحيز العمراني.

طلب إحاطة بشأن المطالبة بتعميم خطط تطوير الري الحقلي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بهدف توفير 9 مليارات متر مكعب مياهًا سنوياً كبديل اقتصادي عن إنشاء محطات تحلية مياه البحر.