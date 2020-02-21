الشرطة الألمانية تحقق في وجود عبوة ناسفة عند مدخل نصب لضحايا النازية

الجمعة 21 فبراير 2020

تحقق الشرطة الألمانية وقطاع أمن الدولة منذ عدة أسابيع في وجود جسم يعتقد أنه خطير أمنيا عند مدخل نصب تذكاري لضحايا النازية بمبنى ميتلباو – دورا في مدينة نوردهاوزن بولاية تورنجن، شرقي البلاد.



وقالت متحدثة باسم الشرطة، الخميس، إنه في هذه الأثناء تجري التحقيقات بشأن شبهة انتهاك قانون المواد المتفجرة.

كان أحد الفتية اكتشف هذا الشيء يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي أثناء ركوبه دراجته عند مدخل النصب التذكاري.

وذكرت وزارة الداخلية أن التحريات التي قام بها مكتب مكافحة الجريمة بالولاية أكد الاشتباه في أن الجسم الذي اكتشف هو "مادة قابلة للانفجار"، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

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ولم يدل أفراد الشرطة ببيانات أدق.

وقالت إدارة النصب إن الجسم المكتشف "هو مادة متفجرة قابلة للاشتعال لها أثر يجب أخذه بجدية".

ومن المؤكد، وفقا للشرطة، أن الجسم إما قنبلة من الحرب العالمية وإما شيء من هذا القبيل.

وأضافت إدارة النصب التذكاري أن أمن الدولة تدخل بسبب قرب مقره من النصب التذكاري، وذكرت المتحدثة باسم الشرطة أنه حتى الآن لا توجد أدلة محددة عن الخلفية السياسية للحادث.

وقالت وزارة الداخلية "إن هذا البعد لا يجب استبعاده أيضا".