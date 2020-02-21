سوريا تنفي ما أعلنته تركيا حول مقتل عشرات الجنود في إدلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى مصدر عسكري سوري ما أعلنته وزارة الدفاع التركية حول مقتل أكثر من 50 من عناصر الجيش السوري في بلدة النيرب غرب مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، اليوم الخميس.

وجدد المصدر العسكري نفيه سيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة على بلدة النيرب.

وقال المصدر: "أخلت قواتنا مواقعها في قرية النيرب لفترة قصيرة قبل أن تعود إلى مواقعها داخل البلدة".

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ولفت المصدر إلى أن "إخلاء قوات النيرب فرضته ظروف المعركة، حيث اقتربت الفصائل المسلحة من نقاطنا، ما اضطر القيادة العسكرية لسحب القوات بغية الاستفادة من سلاح الجو في المعركة".

وكان قائد ميداني يقاتل مع قوات الجيش السوري قال: "أحبط اليوم الجيش السوري ثلاث هجمات لفصائل المعارضة المدعومة من تركيا على بلدة النيرب وقضت على العشرات من عناصر المجموعات المسلحة ودمرت عرباتها المصفحة ومدرعاتها".

وأكد المصدر أن الهجوم على بلدة النيرب "ترافق مع حملة إعلامية تركية ومن الفصائل لترويج كاذب لرفع معنويات جنودهم".