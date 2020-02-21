مصطفي بكري : السيسي أول من حذر من تداعيات الإرهاب من علي منبر الأمم المتحدة

قال الإعلامي "مصطفى بكري" تعليقا علي إن العملية الإرهابية التي وقعت اليوم علي ملهي ليلي في مدينة هاناو الألمانية، وتسببت في مقتل 11 شخصا: السيسي أول من حذر من تداعيات الإرهاب من علي منبر الأمم المتحدة.

وتابع "بكري" خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد : مصر كانت سباقة في التحذير من تداعيات الإرهاب وذلك من على منبر الأمم المتحدة وغيرها من المنابر المحلية والإقليمية والدولية.

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وأضاف : الإرهاب ينتشر في عواصم العالم، لأن هناك خونة ومتآمرين يتبنون الإرهاب، ويرسلون العناصر إلى ليبيا وغيرها من البلدان, معقبا: أتمني أن يفهم الغرب ولو مرة واحدة أن صمته على أردوغان سيكون سببا في تدمير منشآت الدول

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