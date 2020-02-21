شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة البرلمان" تفتح ملف تطوير مراكز الشباب وزيادة الاستثمار الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب أشرف رشاد، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن مختلف الموضوعات المتعلقة بملف الرياضة ومراكز الشباب والاتحادات الرياضية على مستوى الجمهورية.

حيث تناقش:

1. عدم وضوح الرؤية الخاصة بالتوسع في منح شركة استادات بمحافظة السويس حق إدارة عدد حوالي 9 مشاريع دفعة واحدة، وغياب دور وزارة الشباب والرياضة.

2. تسلم رئيس اتحاد الكرة المستقيل لجائزة أفضل اتحاد كرة قدم في أفريقيا.

3. طلب بشأن الحادث المؤسف الذي وقع بأكاديمية البراعم للجمباز بنادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية الذي أسفر عن إصابة اللاعبة عايدة بيومي البالغة من العمر خمس سنوات إصابة بالغة بمفصل الحوض وكسر بعظمة الفخذ.

4. عدم تنفيذ مشروع حمام سباحة بمركز شباب أطفيح محافظة الجيزة وذلك رغم تحويل مبلغ مليوني جنيه من وزارة التخطيط لهذا المشروع منذ سنتين.

5. دعم مركز شباب قرية كفر شبرا قلوج محافظة الغربية حيث تم هدم المركز لإعادة بنائه وتم إصدار جميع التراخيص اللازمة للبناء.

6. عدم إنشاء مركز شباب بقرية العزيمة– مركز سمالوط – المنيا.

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7. إنشاء سور بالشبك والمواسير لملعب مركز شباب النواميس التابع لمركز الواسطي محافظة بني سويف.

8. الإهمال الذي يتعرض له مركز شباب قرية الحجايزة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

9. توقف الاستثمار بمركز شباب سموحة الذي كان قد تم طرح الاستثمار فيه عام 2019 وذلك بسبب مخالفات في تنفيذ الأعمال والتي كانت تتم على مسمع ومرأى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

10. سياسة وزارة الشباب والرياضة بخصوص مراكز الشباب المحرومة من الملاعب بقرى مركز طنطا محافظة الغربية.

11. عدم البدء في تنفيذ صالة نشاط متعددة الأغراض وملاعب خماسية وكذلك إنشاء أسوار في نطاق إدارة شباب بئر العبد محافظة شمال سيناء.

12. توقف أعمال تنجيل ملعب مركز شباب كوم النصر التابع لإدارة شباب المحمودية مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.