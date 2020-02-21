شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة مستمرة فى رصد منتحلى صفة إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، مضيفًا أن من بين الشخصيات التى جرى رصدها صفحة مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، لأنه يمارس المهنة دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح لمزاولة المهنة .

وأضاف طارق سعدة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده تسير النقابة فى الاتجاه القانونى لأنه غير إعلامى وغير حاصل على تصريح مزاولة المهنة، أما عن طريق منعه من الظهور من عدمه فهو موضوع يحدده القانون داخل جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن القانون خارج جمهورية مصر العربية لا يمنح النقابة هذا لأنه يحتاج إلى اتفاقيات دولية .

وكان طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قد أعلن من قبل عن رصد 50 حالة انتحال صفة إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، مضيفًا أنه جارى مقاضاة منتحلى الصفة بعد تحرير محاضر ضدهم فى مباحث الإنترنت، لافتًا إلى أن النقابة شكلت مرصدًا إعلاميًا لرصد منتحلى الصفة والكيانات الوهمية بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن المرصد يعمل بصفة يوميه فى ملاحقة هؤلاء وأنه كلف الشئون القانونية بالنقابة، لتحرير محضر ضد شخص يدعى أنه نقيب الإعلاميين بالدلتا.