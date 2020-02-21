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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يتراجع في الصين والان مع التفاصيل
الخميس 20 فبراير 2020
صورة أرشيفية
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين .. معتبرة ذلك أمر مبشر .
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة صحفية في جنيف: "نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه، لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا".
كما أشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باقي أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة بالصين لكنه أضاف: "قد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة".
وأعلنت الصين، التي بدأ تفشي الفيروس بها في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا حادا في الحالات الجديدة، لكن هذه البيانات لأسباب ترجع في جانب منها إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس.
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