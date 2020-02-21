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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن إستئناف المحادثات العسكرية الليبية في جنيف والان مع التفاصيل
الخميس 20 فبراير 2020
صورة أرشيفية
أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا والهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار .
وجاء إستئناف المفاوضات، غداة إعلان حكومة الوفاق انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم لوكالة "فرانس برس" إنه تم "استئناف" هذه المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.
بدورها أعلنت السفارة الأميركية في طرابلس أن حكومة فايز السراج استأنفت مشاركتها في اجتماع الـ5+5 العسكرية في جنيف.
ومساء أمس الأربعاء كان السراج قد بدد الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة بعد انسحاب فريقه منها، قائلاً إن الحديث عن استئنافها تجاوزته الأحداث على الأرض.
في الوقت ذاته، استبعد الجيش الوطني الليبي الأربعاء التوصل إلى هدنة مع "إرهابيين" و "غزاة أتراك" وأشار إلى أن المعركة المستمرة منذ نحو عام ستتواصل.
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