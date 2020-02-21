سجن المحامي الكويتي هاني حسين 21 يومًا على ذمة قضيتي ”أمن دولة‎“

الخميس 20 فبراير 2020

المحامي الكويتي هاني حسين

أمرت النيابة العامة في الكويت، بسجن المحامي هاني حسين 21 يومًا على ذمة قضيتي أمن دولة إحداهما متعلقة ببث أخبار خاصة بالمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والأخرى مخالفة قانون الوحدة الوطنية.



ونقلاً عن حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بنقل الأخبار الأمنية والقضائية، ”فإن إحالة المحامي حسين إلى السجن المركزي تمت بسبب قضيتي أمن دولة عن إذاعة أخبار كاذبة بشأن المنطقة المقسومة ومخالفة قانون الوحدة الوطنية بالإساءة لإحدى القبائل“.

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وسبق أن أعلن أبناء المحامي هاني حسين وعدد من الحقوقيين والنشطاء عن اختفاء المحامي حسين بشكل مفاجئ منذ يوم أمس الأربعاء، بعد توجهه من المحكمة إلى منزله.

وعقب ساعات من المناشدات لمعرفة مصير المحامي الذي سبق أن تطرق إلى مناقشة قضايا مهمة في البلاد، أعلن عضو جمعية المحامين الكويتية، المحامي أحمد عبدالحميد حسين وجود المحامي هاني حسين لدى الأجهزة الأمنية، وإحالته إلى السجن المركزي دون توضيح التهم الموجهة إليه.

وكان آخر ما غرد به المحامي حسين هو انتقادات طريقة عرض وتقديم مقترحات قانون العفو الشامل الذي كان فتيلاً لاشتباكات النواب في مجلس الأمة في الجلسة الساخنة يوم الثلاثاء، والتي انتهت برفض اقتراحات العفو الشامل جميعها.

وكانت العديد من الحسابات الإخبارية قد تداولت تسجيلاً صوتيا منسوبا إلى المحامي هاني حسين ومن غير المعروف إن كان حديثا أم لا، اتُهم بسببه بالإساءة لقبائل الكويت وبناتها.