فرنسا ”قلقة جدا“ حيال إعادة توقيف كافالا في تركيا‎

الخميس 20 فبراير 2020

عثمان كافالا

أعربت فرنسا عن ”قلقها العميق“ حيال إعادة اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا الشخصية المعروفة في المجتمع المدني في تركيا، ودعت أنقرة إلى ”احترام التزاماتها الدولية“ كما ذكرت اليوم الخميس وزارة الخارجية الفرنسية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية في بيان: ”فرنسا قلقة جدا بعد القرار الذي اتخذ في 19 شباط/فبراير باعتقال عثمان كافالا مجددا“.

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وكانت محكمة برأت يوم الثلاثاء كافالا وثمانية آخرين متهمين بـ“محاولة الإطاحة بالحكومة“ عبر دعم التظاهرات المناهضة لها في عام 2013.

وقبل أن يغادر السجن حيث كان موقوفا منذ أكثر من عامين، أودع كافالا السجن مجددا في إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولة الانقلاب التي استهدفت أردوغان في تموز/يوليو 2016.

وتتهم تركيا بانتظام بالمساس بالحريات خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في 2016 الذي عمد اردوغان بعده إلى إسكات أي صوت معارض.

وقالت المتحدثة: ”كانت تبرئة عثمان كافالا في إطار المحاكمة المتعلقة بالتظاهرات خطوة إيجابية“ داعية تركيا إلى ”احترام تعهداتها الدولية خصوصا معاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية“.

وأضافت أن باريس ”ستستمر باهتمام في متابعة المحاكمات بحق ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا خصوصا تانر كيليتش ومتهمين آخرين“ في إشارة إلى رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان يحاكمون بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية ما يعني السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.