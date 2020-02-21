السجن 3 سنوات لصديق الرئيس الأمريكي لتضليله الكونجرس بهدف حماية ترامب

الخميس 20 فبراير 2020

روجر ستون

قضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بسجن الناشط الجمهوري وصديق الرئيس الأمريكي روجر ستون، بالسجن لأكثر من 3 سنوات، لكذبه على الكونغرس ومحاولته التأثير على الشهود لحماية دونالد ترامب.

Advertisements

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المحكمة، إنه تقرر إيداع ستون بالسجن لمدة 40 شهرًا. وأدين الناشط الجمهوري في الخريف الماضي بالكذب على الكونغرس وتهديد أحد الشهور بشأن جهوده في حملة "ترامب" الانتخابية عام 2016.

وقالت القاضية "آمي بيرمان جاكسون" إن تصرفات ستون أدت إلى تقرير غير دقيق وغير صحيح وغير مكتمل لمجلس النواب عن قضايا روسيا وويكيليكس وحملة ترامب، كما أن تهديداته للشاهد راندي كريديكو تستحق العقوبة.

وأضافت أن ستون ربما هددها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "أعتقد أنه لم يكن ينوي إيذائي، إنه مجرد قرار سيئ قديم".