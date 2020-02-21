- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 سنوات لصديق الرئيس الأمريكي لتضليله الكونجرس بهدف حماية ترامب والان مع التفاصيل
الخميس 20 فبراير 2020
روجر ستون
قضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بسجن الناشط الجمهوري وصديق الرئيس الأمريكي روجر ستون، بالسجن لأكثر من 3 سنوات، لكذبه على الكونغرس ومحاولته التأثير على الشهود لحماية دونالد ترامب.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المحكمة، إنه تقرر إيداع ستون بالسجن لمدة 40 شهرًا. وأدين الناشط الجمهوري في الخريف الماضي بالكذب على الكونغرس وتهديد أحد الشهور بشأن جهوده في حملة "ترامب" الانتخابية عام 2016.
وقالت القاضية "آمي بيرمان جاكسون" إن تصرفات ستون أدت إلى تقرير غير دقيق وغير صحيح وغير مكتمل لمجلس النواب عن قضايا روسيا وويكيليكس وحملة ترامب، كما أن تهديداته للشاهد راندي كريديكو تستحق العقوبة.
وأضافت أن ستون ربما هددها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "أعتقد أنه لم يكن ينوي إيذائي، إنه مجرد قرار سيئ قديم".
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 3 سنوات لصديق الرئيس الأمريكي لتضليله الكونجرس بهدف حماية ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.