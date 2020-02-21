إجلاء آلاف الجمال من ميناء طرابلس في ليبيا

الخميس 20 فبراير 2020

صورة أرشيفية

جرى نقل آلاف الجمال المستوردة من أستراليا من العاصمة الليبية طرابلس، أمس الأربعاء، بعد تعرض الميناء الذي وصلت إليه لقصف بقذائف المدفعية.



قال تاجر محلي إن الجمال غادرت ميناء طرابلس، وسيقت على طول الطريق السريع المؤدي غربا إلى مدينة الزاوية، على بعد نحو 45 كم، حيث وصلت صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، الخميس، عن لسان التاجر أن مجموعة محلية مسلحة سرقت 125 جملا، أثناء مرورها عبر منطقة جنزور في طرابلس.

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ورأى مراسل لـ"رويترز" 20 راعيا يسوقون الجمال أثناء إخراجها من وسط طرابلس، وكان بعضها يحاول البحث عن طعام على جانب الطريق، وأغلقت قوات الأمن الطريق مؤقتا لتسمح بمرور الإبل.

وقال التاجر "إن رجل أعمال من مدينة الزاوية اشترى الجمال بعد أن سمع أنها تُباع بسعر رخيص في أستراليا، حيث أفادت تقارير إعلامية أسترالية بأن السلطات تعدم آلاف الإبل التي بدأت البحث عن مياه نادرة في مناطق سكنية".

وغالبا ما تستورد ليبيا الإبل والماعز من السودان، حيث يؤكل لحم الإبل على نطاق واسع في البلاد.

وكانت الإبل تُنقل عادة إلى مدينة الزاوية الليبية على متن شاحنات، لكن ونظرا لعدم توفر أي منها قرر مالكها نقلها سيرا، خوفا من تعرض الميناء للقصف مجددا.

وبينما كانت الإبل تُساق على طول الطريق كان بعض مشاهديها يسخرون من الحكومة قائلين، إنها تجلب الإبل لاستخدامها كوسيلة مواصلات بديلة بسبب نقص الوقود.