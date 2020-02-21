طعن رجل أثناء رفعه الأذان داخل مسجد في لندن.. واعتقال المشتبه به

الخميس 20 فبراير 2020

الشرطة البريطانية

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إنها ألقت القبض على رجل، اليوم الخميس، بعد حادث طعن داخل مسجد بالقرب من متنزه ريجنتس، تسبب في إصابة شخص بجروح.



وأضافت الشرطة في بيان: "عُثر على رجل مطعون ومصاب بجروح. وتم تقديم الرعاية اللازمة له من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى".

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وتابع البيان: "ننتظر آخر المستجدات حول حالته. كما تم إلقاء القبض على رجل آخر في محيط موقع الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة القتل".

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم إن الرجل المطعون –في السبعينيات من عمره- هو مؤذن المسجد، وأن عملية الطعن تمت أثناء رفعه للأذان.

وعلق عضو مجلس العموم البريطاني، أفضال خان قائلًا: "حزين بشكل لا يصدق لسماع هذا الخبر المروع، أفكاري ودعائي مع المؤذن الذي تعرض للطعن، لا استطيع تخيل الرعب أثناء صلاة العصر".

يأتي ذلك بعدما أعلنت ألمانيا مقتل 11 شخصًا على الأقل في حادثتي إطلاق نار وقعتا ليل الأربعاء، في مدينة هاناو قرب فرانكفورت، مشيرة إلى أنها أطلقت عملية أمنية واسعة النطاق لاعتقال مطلق أو مطلقي النار.

وقالت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إنها عثرت على جثة رجل يعتقد أنه من أطلق النار ببلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت في منزله، مشيرة إلى وجود جثة أخرى بجانبه.