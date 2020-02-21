واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية

الخميس 20 فبراير 2020

صورة أرشيفية

قررت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على 5 مسؤولين إيرانيين "لحرمان بلادهم من الانتخابات الحرة" عقب فحصهم أوراق المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان الخميس، "اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد 5 أعضاء من مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي تم تعيينها من قبل المرشد الأعلى الإيراني".

وأشارت إلى أن "مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن فحص المرشحين، يستخدم هذه السلطة لإقصاء الإيرانيين من التنافس في الانتخابات".

واستهدفت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، ومحمد يزدي، عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء إضافيين في لجنة الإشراف على الانتخابات. وجنتي ويزدي عضوان في مجلس الخبراء الإيراني، أحد أهم الهيئات في الحكومة الإيرانية.