شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: ننتظر عودة الجماهير للملاعب بشكل كامل ولدينا منظومة قادرة على ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سمير البطيخي، بالبت في ملف عودة الجماهير للملاعب مرة، مؤكدًا أن الجماهير هم أحد العناصر المكملة لنجاح المنظومة الرياضية وعلى وجه التحديد لعبة كرة القدم، وأن المباريات التي تشهد حضورًا جماهيريًا يكون لها مذاق خاص عن تلك التي تُجرى بدون جمهور، سواء من خلال الاستمتاع أو بث الروح وتشجيع الأندية وبالتالي يساهم الحضور الجماهيري في خلق جو من المنافسة الشريفة القوية بين مختلف الأندية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المباريات الدولية بمثابة أكبر بروفة لحضور الجماهير ونجح الأمن في تأمين هذه المباريات بالشكل المطلوب، وخرجت بصورة مشرفة، وهناك العديد من هذه المباريات التي تؤكد أن المنظومة أصبحت مؤهلة لاستقبال الجماهير بشكل كامل، وأن المنظومة الأمنية قادرة على تأمين كل المباريات سواء المحلية أو الدولية، خاصة بعد اتباع الأساليب الحديثة في التأمين والحرص على سلامة الجماهير، ومنظومة التذاكر الجديدة، وكيفية الحصول على التذاكر بشكل عالي الدقة، ومنظم، ويهدف للحفاظ على الجماهير، وهذا ما قد كان مؤخرا.

وأكد عضو البرلمان، أن الجمهور نفسه يقع على عاتقه الجانب الأكبر في العودة للملاعب بشكل كامل، لابد من التحلي بالروح الرياضية، وأن يكون الحضور للمتعة والتشجيع طوال الوقت لشد أزر اللاعبين وتحفيزهم على الفوز، وعدم الانسياق خلف بعض الممارسات التي قد تكون سببًا في عرقلة العودة بالشكل المطلوب، ونبذ العنف والتعصب الكروي، والتحلي بالروح الرياضية العالية.

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وناشد عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام المختلفة بزيادة التوعية حول أهمية عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، وذلك من خلال عدم بث بعض الأخبار التي من شأنها زيادة التعصب لدى البعض على حساب مشجعي الفريق المنافس، ويُكتفي بالحديث في هذا الصدد عن التشجيع بشكل عام، وعن المباراة وعدم التطرق لما شهدته المباراة من أحدث وممارسة البعض، وعدم تسليط الضوء عليه، حتى لا يتم شحنهم.