مايكروسوفت تعتزم استثمار 1ر1 مليار دولار في المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ)

أعلنت إمبراطورية التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت كورب اليوم الخميس اعتزامها استثمار 1ر1 مليار دولار في المكسيك خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل دفع التحول الرقمي في أحد أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية.

وقال سيزار سيرنودا المدير الإقليمي لمايكروسوفت في مؤتمر إلى جانب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن "المكسيك في وضع جيد للاستفادة من قوة التكنولوجيا الجديدة.. إنها فرصة كبيرة للتحول الديمقراطي في المجتمع".

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وتضمنت خطة استثمار مايكروسوفت في المكسيك إقامة مركز بيانات جديد لتكنولوجيا الحوسبة السحابية لخدمة المؤسسات العامة والشركات والمواطنين، إلى جانب مشروعات لتحسين المهارات الرقمية لدى الشباب ودعم المبادرات البيئية".

من ناحيته، قال الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور الذي تولى السلطة منذ نحو عام، إن استثمار مايكروسوفت سيساعد في التطور التكنولوجي لكل من المؤسسات العامة والخاصة وهي إشارة إلى الثقة في البلاد.

يذكر أن المكسيك هي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أمريكا اللاتينية وثاني أكبر اقتصاد في القارة بعد البرازيل.