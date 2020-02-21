"دعم الشرعية": تدمير صواريخ بالستية حوثية استهدفت مدن سعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير قوات الدفاع الجوي السعودي لصواريخ بالستية استهدفت المملكة. وأضاف التحالف، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي نيوز، إلى أن الصواريخ أُطلقت من صنعاء باتجاه المملكة؟.

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