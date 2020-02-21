"أمر مبشر" من منظمة الصحة العالمية بشأن فيرس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف: "نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا".

كما أشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في

باقي أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة بالصين، لكنه أضاف "قد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض اسم كوفيد-19 في إشارة لتاريخ ظهوره أواخر العام الماضي وانتمائه لفصيلة فيروسات كورونا التاجية.

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وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2112 حالة وفاة

في البر الصيني، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 108 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

كما سجّلت في ووهان 615 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجّلت في بقية أنحاء المقاطعة 13 إصابة جديدة فقط، في حصيلة تمثل انخفاضا كبيرا جدا عن تلك المسجلة الأربعاء (1693 إصابة جديدة في هوبي).

وبحسب الحصيلة الجديدة بات عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين القارية يبلغ 74500 مصاب.

وتعد ووهان المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.