تغيير كلمات النشيد الوطني العماني بأمر من السلطان هيثم آل سعيد

أصدر سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، مرسوما يقضي بإدخال تغييرات على كلمات في النشيد الوطني العماني والعلم وشعار السلطنة.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية "أونا"، أن "السلطان بن طارق أصدر مرسوما بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني".
وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان
وفي يناير الماضي، تم تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد (65 عاما) سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس، الذي توفي عن عمرناهز 79 عاما.
وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب في عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.
كما تولى رئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية، التي أقيمت في مسقط 2010.
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