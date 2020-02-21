كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطور جديد في عدد وفيات "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 2233 حالة، في الصين، بعد أن سجلت 115 حالة وفاة جديدة في إقليم "هوبي"، الذي بدأ منه انتشار الفيروس، وذلك كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.