في ذكراها 9.. وقفة احتجاجية بالدار البيضاء لاسترجاع روح حركة “20 فبراير”

تخليدا للذكرى التاسعة لميلاد حركة “20 فبراير”؛ رفعت جمعيات حقوقية، بالدار البيضاء، مساء الخميس، شعار “تقهرنا”، بساحة “مارشال”، تنديدا بالوضع المعيشي، الذي تعيشه الطبقة الإجتماعية الوسطى والفقيرة في المغرب، إضافة إلى التنديد بالتراجعات في مجال حقوق الإنسان.

إضافة إلى ذلك، أراد المشاركون، في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت مساء الخميس، استرجاع روح حركة “20 فبراير”، على الرغم من مرور 9 سنوات على ميلادها، عبر ترديد شعارتها، من قبيل، “حرية، كرامة، عدالة إجتماعية”، وإعلان كذلك عن تأسيس الجبهة الإجتماعية المغربية بالدار البيضاء، التي تضم أزيد من خمسين جمعية حقوقية.

يقول منعم اوحتي، عضو لجنة المتابعة بالجبهة الإجتماعية المغربية في الدار البيضاء، في تصريح ل”اليوم 24″، إن “روح حركة 20 فبراير لا تزال بيننا”، مبرزا، أنه ” بفضل الحركة، تم تأسيس تنسيقيات تعليمية وصحية، فضلا عن أن الإحتجاجات التي شهدها المغرب في الريف وجرادة، كانت شبيهة بحركة “20 فبراير”..”.

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وأضاف المتحدث ذاته، “الدولة في مد وجزر فيما يخص حقوق الانسان”، مشيرا إلى أنه ” في السنوات الأخيرة، عرف المغرب انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان”.

من جانبه، قال محمد زفي، عضو في جمعية أطاك، أن “الهدف من هذه الوقفة، يتمثل في تذكير بمطلب “حرية وكرامة عدالة اجتماعية”، لكافة المواطنين، إضافة إلى التعبير عن استنكارنا من غياب خدمات اجتماعية، وصحية، دون أن ننسى التفاوتات الصارخة في الطبقات الاجتماعية بالمغرب”.

