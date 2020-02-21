صفاء وهناء في تعامل مع منتج لمجرد.. وتتحدثان عن “الحب” في حياتهما – فيديو

كشف التوأم الشهير فنيا، صفاء، وهناء، أنهما يحضران لعمل جديد، عبارة عن “تريو” مع فنان مصري، من إنتاج “جاكوب”، منتج الفنان سعد لمجرد.

وأعلن التوأم، نيتهما في طرح تشكيلة خاصة بالجلاليب المغربية التقليدية، مبرزتان علاقتهما بهوايتهما التصميم.

وتحدث التوأم صفاء، وهناء، عن قصة منعهما من المرور على السجاد الأحمر في آخر أيام مهرجان مراكش، بسبب زي تقليدي ظهرتا به في اليوم، الذي سبقه، على الرغم من أنه يرمز إلى التقاليد المغربية.

وكشفت صفاء، وهناء أنهما لا تعيشان، حاليا، أي قصة حب، لكنهما تعوضان ذلك بحب الوالدين، والوطن، حسب تعبيرهما.