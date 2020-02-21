رغم وجوده في الأغلبية.. لشكر ينسق مع الاستقلال

رغم أن الاتحاد الاشتراكي يوجد ضمن الأغلبية الحكومية التي يقودها البيجيدي، فإن كاتبه الأول، إدريس لشكر، دخل في تنسيق مع حزب الاستقلال المعارض حول إصلاح منظومة القوانين الانتخابية.

وعلمت «أخبار اليوم» أن لشكر استقبل في بيته، مساء أول أمس الثلاثاء، رفقة محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وفدا استقلاليا ترأسه نزار بركة، الأمين العام، وضم رئيس المجلس الوطني، شيبة ماء العينين، لمناقشة تصورات الحزبين حول إصلاح القوانين الانتخابية.

وأفادت مصادر بأنه جرى تسجيل «تقارب» في وجهات النظر حول الإصلاحات المطلوبة، قبيل انتخابات 2021، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة تفاصيل النقط المطلوب تعديلها.

يأتي ذلك بعدما دخل حزب الاستقلال في تنسيق مماثل مع التقدم والاشتراكية، ينتظر أن ينفتح على حزب الأصالة والمعاصرة بعدما تولى عبد اللطيف وهبي زمامه.