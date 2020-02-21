مقاتلات التحالف تستهدف عناصر ميليشيا الحوثي في جبهة «نهم» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية عناصر من المليشيات الحوثية الإرهابية في جبهة نهم باليمن. ونفذت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات للميشيات الحوثية في جبهة نهم وكبدتهم خسائر فادحة Advertisements وجاء استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في جبهة نهم.

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