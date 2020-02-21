اخبار العالم

الأردن تدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الحكومة الأردنية، أمس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة هانوا قرب فرانكفورت وسط ألمانيا، والذي أسفر عن سقوط 11 قتيلاً.

وجدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الدعوة إلى مواصلة الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق لمجابهة أشكال الإرهاب كافة، وخطاب الكراهية والعنصرية أياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأعرب في بيان صحفي عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا