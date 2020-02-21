شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين الهجوم الإرهابي في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الحكومة الأردنية، أمس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة هانوا قرب فرانكفورت وسط ألمانيا، والذي أسفر عن سقوط 11 قتيلاً.

وجدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الدعوة إلى مواصلة الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق لمجابهة أشكال الإرهاب كافة، وخطاب الكراهية والعنصرية أياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأعرب في بيان صحفي عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.