شكرا لقرائتكم خبر عن شيوخ ليبيا يحركون قضايا دولية ضد أنقرة والدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البيان الختامي لمؤتمر شيوخ ليبيا، أمس الخميس، تحريك قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا «وعلى رأسها قطر وتركيا»، فيما

شن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري هجوما على الرئيس التركي أردوغان، واتهمه بأنه يعقد الأزمة في بلاده، عن طريق تصعيد التدخل العسكري ودعم حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج، مشددا على أن أردوغان يتحدث عن ليبيا «كأنه رئيس طرابلس».

» تركيا غازية

واجتمع آلاف من شيوخ وأعيان القبائل والمدن والنخب الليبية في مدينة ترهونة الأربعاء والخميس، للتشاور حول عدد من الملفات والتأكيد على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة.

وقالوا في البيان الختامي: إن بلادهم تعاني انقساما سياسيا وغزوا تركيا وتدفقا متواصلا للمرتزقة والإرهابيين، مؤكدين مقاومتهم للتدخل الخارجي وفي مقدمته الغزو التركي ورفض أي اتفاقية تشكل خطرا على الأمن الليبي.

Advertisements

وأضافوا: «سنحرك قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا». وتابعوا: «هنالك محاولة لتوطين الإرهابيين في العاصمة طرابلس وإهدار للمدخرات وتهجير أبناء الوطن وخطف على الهوية.. صناع الإرهاب اتخذوا من المدن الليبية ملاذا لهم ومركزا لتنفيذ مخططاتهم التدميرية وممرا آمنا للمتاجرة بالبشر بسبب حكم الميليشيات المؤدلجة». كما طالب البيان الختامي الأمم المتحدة بسحب اعترافها بما يسمى بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة اللذين لم يحصلا على اعتراف مجلس النواب، داعين إلى محاكمة المجلسين بجريمة خيانة الوطن بحسب «سكاى نيوز».

» أسرى مرتزقة

بدوره، لفت الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إلى استمرار القوات بقيادة المشير خليفة حفتر، في التصدي لتدخل أردوغان بشؤون ليبيا، مؤكدا أن الرئيس التركي يطمع في غاز ونفط البلاد، ولا يعنيه الشعب الليبي ومعاناته الكبيرة.

وأكد المسماري: سنواصل حربنا ضد الإرهاب، ولا سلام مع وجود قوات أجنبية على أرضنا.

من جهته، أكد وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج وجود أسرى من المرتزقة السوريين والأتراك بحوزة الجيش الليبي، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية جزء منها أجنبي زجت بهم تركيا من إدلب، ونقلوا بأموال وشركات نقل ليبية عن طريق مساعدة حكومة الوفاق غير الشرعية.