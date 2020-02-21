سلطان عمان يصدر مرسوما لتعديل النشيد الوطني

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العين الإخباريةالجمعة 2020/2/21 02:17 ص بتوقيت أبوظبي
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان - أرشيفية
غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية، أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق الخميس مرسوما يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل السلطان قابوس بن سعيد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن السلطان الجديد هيثم بن طارق أصدر مرسوما "بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني".
وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات جديدة للنشيد هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء"، بكلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء".
يذكر أن السلطان قابوس الذي تولّى الحكم لنحو 50 عاما، توفي في 10 يناير/كانون الثاني الماضي عن 79 عاما.
وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس.
ويرجح محللون أن يحافظ السلطان الجديد على إرث قابوس ويستمر في سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي إلى مسقط في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات.
والسلطان الجديد (65 عاما)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيرا للتراث والثقافة في التسعينيات.
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