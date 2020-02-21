أعربت أوساط واسعة الاطلاع، عبر صحيفة "الراي" الكويتية، عن خشيتها من "الإشارات السلبيّة المتصاعدة سياسيًّا على جبهتَين متوازيتَين: الأولى مع ملامح تصفية الحسابات المباشرة بمفعول رجعي بين الائتلاف الحاكم وبين الأفرقاء الّذين صاروا خارج السلطة، والثانية مع الإمعان بمحاولة تحويل ​المصارف​ وحاكم ​المصرف المركزي​ ​رياض سلامة​ "كبش محرقة"، وتحميلهم مسؤوليّة الإنهيار، كامتدادٍ للهجمة على مرحلة الأعوام الثلاثين الماضية، الّتي تَختزل المعركة على "الحريريّة السياسيّة". اد للمعركة على الحريرية السياسية

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط الراي: هناك إمعان بمحاولة تحويل المصارف وسلامة "كبش محرقة" كامتداد للمعركة على الحريرية السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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