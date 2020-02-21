مكتب باسيل: سنلاحق الشخص الذي زعم عضويته بالصندوق الكويتي

أشار مكتب رئيس "التيار الوطني الحرّ" ​جبران باسيل​ إلى أنه "خلال حلقة برنامج صار الوقت مساء الخميس 20 شباط 2020، اتصل أحد الاشخاص، زاعماً انه من الصندوق الكويتي، وأجرى مداخلة هاتفية مباشرة على الهواء، قدم فيه رواية ملفقة حول تقديم عرض للمساعدة في ملف الكهرباء عام 2010 رفضه وزير ​الطاقة​ آنذاك جبران باسيل".

ونفى المكتب "ما ورد في المداخلة المذكورة جملة وتفصيلا"، معتبرا "انها تدخل في سياق حملة التضليل والاغتيال المعنوي المستمرة، يعلن عن قراره متابعة هذه التلفيقة بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية الممكنة لملاحقة هذا الشخص المزعوم حتّى ادانته وابراز النتيجة للرأي العام على ما حصل في عدّة حالات سابقة".