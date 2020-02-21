حبشي ردا على أبي خليل: أنا ذاهب للقضاء ومن يزودني بالمعلومات عن الطاقة يجلس معك بالطائرة الخاصة

ردّ عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​، على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​، قائلًا: "أنا ذاهب إلى ​القضاء​. لا تبحثوا عن مَن يعطيني المعلومات عن ملف ​الكهرباء​، فمن يزوّدني بالمعلومات عن ​الطاقة​ يجلس معك بالطائرة الخاصة".

وكان قد لفت أبي خليل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حبشي يحاول تكرار الكذبة لكي تعلق بذهن الرأي العام. عزيزي كلفة الصيانة والتشغيل في ​معمل الذوق​ أقل من سنت بالكيلواط ساعة، وهذه متدنية بالنسبة إلى عمر المعمل وغير مرتبطة بتاريخ وقفه عن العمل".