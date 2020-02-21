ردّ عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، قائلًا: "أنا ذاهب إلى القضاء. لا تبحثوا عن مَن يعطيني المعلومات عن ملف الكهرباء، فمن يزوّدني بالمعلومات عن الطاقة يجلس معك بالطائرة الخاصة".
وكان قد لفت أبي خليل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حبشي يحاول تكرار الكذبة لكي تعلق بذهن الرأي العام. عزيزي كلفة الصيانة والتشغيل في معمل الذوق أقل من سنت بالكيلواط ساعة، وهذه متدنية بالنسبة إلى عمر المعمل وغير مرتبطة بتاريخ وقفه عن العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر حبشي ردا على أبي خليل: أنا ذاهب للقضاء ومن يزودني بالمعلومات عن الطاقة يجلس معك بالطائرة الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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