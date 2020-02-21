مروان خير الدين: سلّمت المتهمين بالإعتداء على محمد زبيب إلى فرع المعلومات

شدّد الوزير السابق ​مروان خير الدين​، على أنّ "بكلّ أسف، وفور تبلّغي البارحة من المراجع الأمنيّة معلومات عن حادثة الإعتداء على الصحافي ​محمد زبيب​، قمت بتسليم الأشخاص المتّهمين إلى ​فرع المعلومات​ لاستكمال الإجراءات القانونيّة والتحقيقات، وكي تأخذ العدالة مجراها".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نؤمن ب​القضاء​ الّذي يشكّل الملاذ الوحيد الواجب اللجوء إليه لإحقاق الحق".