مروان خير الدين: سلّمت المتهمين بالإعتداء على محمد زبيب إلى فرع المعلومات

شدّد الوزير السابق مروان خير الدين، على أنّ "بكلّ أسف، وفور تبلّغي البارحة من المراجع الأمنيّة معلومات عن حادثة الإعتداء على الصحافي محمد زبيب، قمت بتسليم الأشخاص المتّهمين إلى فرع المعلومات لاستكمال الإجراءات القانونيّة والتحقيقات، وكي تأخذ العدالة مجراها".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نؤمن بالقضاء الّذي يشكّل الملاذ الوحيد الواجب اللجوء إليه لإحقاق الحق".
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